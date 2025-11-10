МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет решил запретить трансгендерным* атлетам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Сейчас федерации имеют возможность самостоятельно допускать трансгендерных* спортсменов до соревнований. МОК при этом рекомендует разрешать таким атлетов участвовать в состязаниях только в случае, если они приняли меры по снижению уровня тестостерона.

По информации The Telegraph, президент комитета Кирсти Ковентри заявила о необходимости защитить женские соревнования. В связи с этим вопросом МОК скоро выпустит официальный документ.

Издание добавило, что организация может также изменить правила для спортсменов с нарушением полового развития, к которым, предположительно, относятся чемпионки по боксу Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев уличил МОК в двойных стандартах. Он напомнил, что организация не стала осуждать Польшу, которая запретила въезд российским пловцам, но жестко отреагировала на аналогичные действия Индонезии по отношению к израильтянам.