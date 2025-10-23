Глава Минспорта РФ Дегтярев указал на двойные стандарты в ситуации с МОК по Польше

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета в отношении Польши, которая запретила въезд российским пловцам. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Глава ведомства обратил внимание на двойные стандарты в текущей ситуации. Он вспомнил похожую историю с Индонезией, когда власти страны ввели запрет на въезд израильским спортсменам. Реакция МОК была жесткой.

«Эти принципы одинаковы для всех, и они касаются, в том числе, России. В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения», — заявил Дегтярев

Он подчеркнул неправомерность польского решения исключить российских спортсменов из соревнований европейского масштаба, аргументируя это нарушением базовых положений Олимпийской хартии.