МОК стал отслеживать страницы российских олимпийцев в соцсетях

Макконнелл: МОК проконтролирует соцсети российских участников Олимпиады в Париже

Фото: Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) будет контролировать социальные сети российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

«Огромный объем работы требуется на установление соответствия спортсменов критериям <…> чтобы соблюдались правила отбора на Олимпийские игры», — заявил он.

По его словам, речь идет о ситуациях, связанных с заключением контрактов, публикациями в социальных сетях и других вопросах.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины написал обращение к  МОК с требованием отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Причиной такого заявления стала публикация Кудаевой в соцсети о погибшем в ходе специальной военной операции отце, которую поддержали две другие спортсменки. По мнению украинской стороны, посты на такие темы не отвечают статусу нейтрального спортсмена.

«Гнать надо в шею». Армению призвали исключить из ОДКБ после слов Пашиняна

Папа «помилует». Хантер Байден вряд ли окажется за решеткой

Весь туристический потенциал. Места отдыха в Подмосковье показали на форуме «Путешествуй!»

«Забитое население». Украинцев запрограммировали на самоуничтожение

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте