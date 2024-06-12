МОК стал отслеживать страницы российских олимпийцев в соцсетях

Международный олимпийский комитет (МОК) будет контролировать социальные сети российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

«Огромный объем работы требуется на установление соответствия спортсменов критериям <…> чтобы соблюдались правила отбора на Олимпийские игры», — заявил он.

По его словам, речь идет о ситуациях, связанных с заключением контрактов, публикациями в социальных сетях и других вопросах.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины написал обращение к МОК с требованием отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Причиной такого заявления стала публикация Кудаевой в соцсети о погибшем в ходе специальной военной операции отце, которую поддержали две другие спортсменки. По мнению украинской стороны, посты на такие темы не отвечают статусу нейтрального спортсмена.