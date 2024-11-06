МОК отказался комментировать документы о гендерной идентичности Хелиф
МОК назвал неподтвержденными медицинские документы боксерши Хелиф
Международный олимпийский комитет не может подтвердить или проверить опубликованные рядом СМИ медицинские документы алжирской спортсменки Иман Хелиф. Поэтому никак не станет комментировать эту ситуацию, отметил в беседе с Odds.ru представитель организации.
Собеседник издания добавил, что спортсменка уже подала в суд на лиц, которые высказывались о скандале с ее участием во время Олимпийских игр в Париже. Также сейчас Хелиф готовит новый иск к авторам последних сообщений с ее упоминанием.
«МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство или сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить», — заявил представитель организации.
Он подчеркнул, что Хелиф много лет участвовала в женских соревнованиях по боксу на международных турнирах, которые санкционировала Международная боксерская ассоциация.
Ранее издание опубликовало результаты медицинских тестов и обследований Олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, из которых следует, что у спортсменки есть генетические аномалии, возникшие еще до рождения. По данным журналистов, подобный сбой в формировании плода приводит к нарушению формирования первичных половых признаков у эмбрионов мужского пола. Из опубликованных документов следует, что у Хелиф отсутствует матка, но есть половые железы в паховых каналах, что свойственно только мужчинам.