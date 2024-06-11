МОК оправдался за скандальный плакат с Исинбаевой

В соцсетях распространили устаревший плакат со спортсменкой Еленой Исинбаевой и флагом России. Его перестали использовать для продвижения Олимпиады в Париже, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — сказал представитель комитета.

Плакат о предстоящей Олимпиаде с фотографией Исинбаевой, бежавшей с флагом России в руках, развесили четыре года назад в рамках рекламной кампании в департаменте Сен-Сен-Дени. В парижском регионе, по информации МОК, находятся некоторые олимпийские объекты, в том числе Центр водных видов спорта и Олимпийская деревня. В июне 2024 года появилась информация о том, что постер заметили в Париже.

Прыгунья с шестом Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой дважды — в 2004 и 2008 годах. Она уехала из России, отказалась от воинского звания и возобновила работу в комиссии спортсменов МОК.