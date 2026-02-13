МОК не нашел нарушений в изображении флага России на шлеме итальянца

Международный олимпийский комитет не увидел нарушений в использовании итальянским сноубордистом Роландом Фишналлером флага России на шлеме. Об этом сообщил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Там был маленький российский флаг у одного спортсмена сзади. Были флаги всех стран, где он состязался. Он об этом даже не подумал, но мы это рассматривали», — сказал он.

Адамс подчеркнул, что МОК серьезно относится к подобным эпизодам и не оставляет их без внимания.

«Здесь нарушения нет. Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», — добавила глава комитета Кирсти Ковентри.

Ранее украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали за шлем с изображением погибших украинских спортсменов. Позже аккредитацию ему вернули, но участвовать в соревнованиях запретили.

В МОК тогда пояснили, что спортсмен нарушил Олимпийскую хартию, использовав символику в политическом контексте.