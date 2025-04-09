МОК начал переговоры по допуску россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет активно обсуждает с федерациями зимних видов спорта участие спортсменов из России в Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл. Его процитировало РИА «Новости» .

По словам Макконнелла, спортсмены не должны нести ответственность за действия руководителей своих стран и в МОК придерживаются этой позиции.

«Уже принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, планируется возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек», — сказал он.

Макконнелл отметил, что продолжаются переговоры с другими зимними федерациями. В качестве аргумента им привели в пример Олимпиаду в Париже, где выступали нейтральные спортсмены.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Новый президент МОК Кирсти Ковентри ранее выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов.