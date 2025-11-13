Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу «Миротворца»

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева появились в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. На странице ресурса указано, что спортсменок обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке российских действий на Украине.

Обеим фигуристкам по 18 лет. Петросян — воспитанница группы Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России и трехкратная победительница финала Гран-при страны. В сентябре она выиграла квалификационный турнир в Пекине и получила олимпийскую лицензию на Игры-2026 в Италии.

Горбачева — бронзовый призер чемпионата России 2024 года, неоднократная победительница и медалистка этапов Гран-при России.

«Миротворец»* публикует персональные данные людей — журналистов, деятелей культуры, политиков и других лиц, посещавших Крым и Донбасс или по иным причинам вызвавших негативную реакцию его создателей.

Ранее журналиста Романа Протасевича внесли в базу украинского «Миротворца»*. Данные появились на скандальном сайте 31 октября 2025 года, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он все это время работал на белорусскую разведку.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.