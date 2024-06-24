Германия после игры вничью вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе А

Во Франкфурте прошел матч третьего тура группы А чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1, обе команды прошли в плей-офф. Об этом сообщил RT .

Местом встречи стал стадион «Дойче Банк Парк». Швейцарский футболист Дан Ндой открыл счет на 28-й минуте, а в самом конце игры немецкий нападающий Никлас Фюллькруг забил ответный гол. Матч завершился вничью.

Германия заняла первое место в группе А, вышла в плей-офф и теперь встретится со второй сборной в группе С. Швейцария тоже прошла в 1/8 финала Евро-2024, но со второй строчки, и сыграет против второй команды в группе B.

Матч Венгрии и Шотландии завершился со счетом 1:0, и последняя отправилась домой. Во время игры венгерский нападающий Барнабаш Варга потерял сознание. Его увезли в больницу.