Много нюансов. В Кремле оценили возможность матчей игроков НХЛ против КХЛ

Песков: идею матча между КХЛ и НХЛ еще предстоит как следует обдумать

Никакой конкретики по возможным матчам между Национальной и Континентальной хоккейными лигами пока нет, это была только одна из идей, которую еще предстоит обдумать. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости» .

«Там тоже много нюансов, кстати говоря: у всех свои графики и так далее, и тому подобное», — добавил он.

Накануне российский хоккеист Александр Овечкин, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории лиги.

С этим достижением 39-летнего спортсмена поздравил в том числе и президент Владимир Путин. В телеграмме российский лидер назвал рекорд хоккеиста праздником для болельщиков и пожелал ему боевого настроя для покорения новых вершин.