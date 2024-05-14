«Много историй». Спортсмены Каташинские раскрыли секрет успеха чемпионов по танцам | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 17:11 «Много историй». Спортсмены Каташинские раскрыли секрет успеха чемпионов по танцам Танцоры Каташинские сообщили о сотрудничестве с футболистами «Локомотива» Телеканал «360»

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Чувство ритма и координация развиваются со временем, поэтому дети могут успешно заниматься танцами, даже если у них нет предрасположенности к этому. О том, как благодаря упорству появлялись чемпионы, мастера спорта международного класса по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские рассказали в интервью ведущей 360.ru Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

Супруги отметили, что занятия танцами обычно начинаются в семь лет, и для этого необходимо пройти минимальный отбор. Ребенок может достичь больших успехов, если будет упорно заниматься, даже если у него мало данных для танцев.

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«Я уверена, что есть эти настройки базовые, с которыми ты приходишь. Но я видела много историй, когда не было никакой предпосылки для того, чтобы они стали чемпионами, но они становились», — подчеркнула Каташинская.

Танцоры признались, что зачастую проводят тренировки для футболистов «Локомотива». По словам Каташинской, в Бразилии танцы даже входят в функциональную подготовку игроков, чтобы развивать координацию, музыкальность и чувство ритма.

«Мы хорошо сотрудничаем с клубом „Локомотив“. Мы также проводим им тренировки для того, чтобы повышать их чувствительность к ритму, координацию, музыкальность и так далее», — указала она.

Ранее в Подмосковье анонсировали областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Выступления будут проходить с 18 мая. В первый день мероприятия пройдут в трех городах: Можайске, Наро-Фоминске и Волоколамске.