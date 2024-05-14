Жителей Подмосковья пригласили на проект «Город танцует в парках» | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:11 Жителей Подмосковья пригласили на проект «Город танцует в парках» Министерство культуры и туризма Московской области

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Второй Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» стартует 18 мая. В этот день выступления пройдут в трех городах, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Первыми артисты выступят в волоколамском парке культуры и отдыха — там смотр начнется в 11:00. В можайском парке «Ривьера» концерт стартует в 15:00, в центральном парке Наро-Фоминска — в 19:00. На следующий день, 19 мая пройдут концерты в сквере имени Зайцева в Коломне (в 11:00), в парке «200 лет Егорьевску» (в 15:00) и в парке культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре (в 19:00).

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В этом году фестиваль охватит 30 парков Подмосковья. Свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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