Представитель Подмосковья стал призером чемпионата Европы по водным видам спорта

На чемпионате Европы в Париже в составе сборной России спортсмен из Московской области Иван Гирев вместе с товарищами по команде Василием Кукушкиным, Александром Щеголевым и Егором Корневым завоевал серебряную медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Российский квартет показал результат 3 минуты 10,12 секунды. Всего 0,09 секунды не хватило российским спортсменам до золотых медалей. Победу одержала сборная Венгрии (3 минуты 10,03 секунды), бронзу завоевала команда Хорватии (3 минуты 11,08 секунды).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. На турнире разыгрывается 80 комплектов медалей: 47 — в плавании, 13 — в прыжках в воду, 11 — в синхронном плавании, семь — в плавании на открытой воде, 2 — в хай-дайвинге. На данный момент сборная России завоевала 21 награду: 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.