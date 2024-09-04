Министр спорта Дегтярев рассказал, почему «Амуру» грозило исключение из КХЛ

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» могли исключить из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за долга в 750 миллионов рублей. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ», сообщило РИА «Новости» .

Исключение клубу грозило в 2020 году, о чем министр узнал из письма, сообщил он.

«Однако клуб в конечном итоге остался в лиге, с хорошими финансовыми показателями, а также проявил себя в плей-офф, одержав победу над „Магниткой“», — отметил Дегтярев.

В 2023 году хоккеиста клуба «Амур» Александра Хохлачева хотели оштрафовать после того, как он запрыгнул на крышу чужого автомобиля. После извинений руководство клуба решило не наказывать спортсмена.

Ранее Федерация хоккея России предложила Континентальной хоккейной лиге расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Речь идет о мужских и женских командах, первенствах России по хоккею среди юниоров до 21 года.