КХЛ предложила ФХР разорвать договор о правах на чемпионат России

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Федерация хоккея России рассмотрит предложение Континентальной хоккейной лиги по расторжению договора о делегировании прав на проведение чемпионата России. Информацию об этом опубликовали на сайте ФХР.

Речь идет о мужских и женских командах, первенствах России по хоккею среди юниоров до 21 года.

«Указанные договоры о делегировании прав  действуют до конца апреля 2025 года», — уточнили в пресс-службе.

Ранее мужская сборная России, которая с 2022 года не принимает участия в международных турнирах, набрала 4065 очков и вышла на второе место рейтинга Международной федерации хоккея. Лидерство сохранила Канада, набрав 4100 очков.

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