Минеев победил Исмаилова в боксерском поединке

Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом на Live Арене в Одинцове

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в боксерском поединке. Бой проходил на Live Арене в Одинцове.

Бой проходил по правилам профессионального бокса и подлился все восемь раундов, каждый по три минуты.

Минеев выиграл единогласным решением судей.

До этого российские боксеры дрались два раза по правилам ММВ — в 2018 и 2021 годах. В первом поединке у них была ничья, а во втором Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде.

На счету 34-летнего Минеева 18 боев, в которых он потерпел одно поражение, а у его 38-летнего соперника 18 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА.

Ранее чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил вклад Исмаилова и Минеева в развитие спорта в России, пожелав последнему победы в поединке.

До этого дрессировщик Эдгард рассказал, что пришел поддержать своего товарища Магу Исмаилова, с которым списался накануне боя.

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