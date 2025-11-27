Metaratings.ru: «Зенит» не планирует расставаться с Соболевым в зимнее трансферное окно

Петербургский ФК «Зенит» не планирует расставаться с 28-летним нападающим Александром Соболевым в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Однако есть вероятность трансферов форвардов Лусиано и Матео Кассьерры. Если один из переходов состоится, руководство клуба подпишет нового нападающего.

Соболев выступает за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 12 голов и пять результативных передач в 51 встрече.