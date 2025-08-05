Metaratings.ru: трансфер аргентинского защитника Ломонако в «Спартак» осложняется позицией игрока

Аргентинский центральный защитник «Индепендьенте» Кевин Ломонако оказался в сфере внимания российского клуба «Спартак». Агентские группы пытались договориться о переходе футболиста, оцениваемого порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро, однако переговоры затянулись из-за нежелания самого игрока переезжать в Россию и интереса к нему клубов Европы, сообщил сайт Metaratings.ru.