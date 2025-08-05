Metaratings.ru: трансфер аргентинского защитника Ломонако в «Спартак» осложняется позицией игрока

Аргентинский центральный защитник «Индепендьенте» Кевин Ломонако оказался в сфере внимания российского клуба «Спартак». Агентские группы пытались договориться о переходе футболиста, оцениваемого порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро, однако переговоры затянулись из-за нежелания самого игрока переезжать в Россию и интереса к нему клубов Европы, сообщил сайт Metaratings.ru.

Летом 2025 года Ломонако получил вызов в национальную команду Аргентины, но остался запасным. За полгода карьеры в «Индепендьенте» 23-летний защитник провел 50 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао заявлял, что футболист не подходит команде из-за низкой скорости игры.

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