Metaratings.ru: «Спартак» рассматривает варианты поиска форварда
Основной целью московского «Спартака» в летнее трансферное окно станет усиление состава крайним защитником, вингером и нападающим в случае ухода кого-либо из лидеров. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По имеющейся информации, спортивный блок клуба уже занимается поиском возможных кандидатов на позицию форварда, если состоится трансфер Манфреда Угальде.
После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ростовом».
