Metaratings.ru: «Спартак» может рассмотреть продажу или аренду игрока Маркиньоса

«Спартак» на данный момент не получал официальных предложений по трансферу игрока Маркиньоса. Если такие предложения поступят, клуб готов рассмотреть варианты продажи игрока или его аренды с правом последующего выкупа, сообщил Metaratings.ru.

Ранее сам Маркиньос заявил, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры, и он пока не уверен, останется ли в «Спартаке» на следующий сезон.

В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2029 года.

