Metaratings.ru: окружение Эмерсона Рояла обсудит его переход в «Спартак»

Ближайшее окружение бразильского защитника «Милана» Эмерсона Рояла намерено рассмотреть возможное перехода футболиста в московский клуб «Спартак» ближе к закрытию летней трансферной кампании. Об этом стало известно от источник сайта Metaratings.ru .

Ранее сообщалось, что спортивный директор «красно-белых» Фрэнсис Кахигао обратился к посредникам из Испании с целью наладить контакт с представителями игрока. Источник утверждает, что представители спортсмена были ознакомлены с предложением клуба, хотя сама перспектива переезда в Россию не входит в приоритеты бразильца. Между тем руководство итальянского клуба готово выслушивать любые выгодные предложения относительно своего подопечного.

В минувшем футбольном сезоне Эмерсон принял участие в 26 матчах различных турниров, не отличившись голевыми показателями. Его предыдущими командами были такие клубы, как «Тоттенхэм» и «Барселона». Согласно ресурсу Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается примерно в девять миллионов евро.