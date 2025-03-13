Metaratings.ru: иранский форвард Гандипур может перейти в «Спартак»

Форвард молодежной сборной Ирана Реза Гандипур может пополнить ряды московского «Спартака». Об этом сообщил Metaratings.ru.
Соответствующее предложение клубу сделали представители иностранной команды. Сумма возможного трансфера 19-летнего Гандипура, который сейчас играет за иранский «Малаван», может достичь одного миллиона евро (порядка 93 миллионов рублей), а зарплата составит около 450 тысяч евро (примерно 42 миллиона рублей) в год.
Игрок открыт к переезду в Российскую Премьер-Лигу. Уже несколько клубов из нижней части таблицы РПЛ проявляют интерес и сделали официальные предложения. Сейчас представители Гандипура рассматривают различные варианты.
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