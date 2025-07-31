Metaratings.ru: «Галатасарай» запросил у «Спартака» около 8 млн евро за Куэсту

Московский «Спартак» ведет переговоры с турецким «Галатасараем» о трансфере 26-летнего колумбийского защитника Карлоса Куэсты. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Известно, что «Галатасарай» запросил за игрока около восьми миллионов евро (более 700 миллионов рублей). Сам футболист рассчитывает на зарплату около 2-2,3 миллиона евро (порядка 180 миллионов рублей). В настоящий момент его годовой доход в «Галатасарае» составляет 1,45 миллиона евро (около 130 миллионов рублей).
Куэста является приоритетным кандидатом для «Спартака», если не удастся подписать Коко.
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