Metaratings.ru: «Амур» заинтересовался трансфером форварда «Локомотива» Лихачева

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» планирует оформить аренду на молодого нападающего «Локомотива» Ярослава Лихачева. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru.
Минувший чемпионат КХЛ 23-летний форвард начал в составе «железнодорожников», а затем отправился играть в китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». За прошлый сезон он провел 50 встреч и набрал 15 баллов (десять голов и пять передач), выступая преимущественно в третьем звене.
Стоит отметить, что «Амур» завершил предыдущий регулярный чемпионат на 11-м месте Восточной конференции и остался вне борьбы за Кубок Гагарина.
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