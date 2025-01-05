Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена

Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от Байдена

Фото: Global Look Press

Аргентинский нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы государства Джо Байдена в Белом доме. Об этом сообщило издание Marca.

Месси объяснил свое отсутствие обстоятельствами, оговоренными заранее. Он пообещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы США — высшая гражданская награда. Аргентинец должен был получить ее за поддержку программ образования для детей и здравоохранения по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Месси 37 лет, за карьеру футболист завоевал 47 титулов. Он самый титулованный игрок в истории футбола.

По итогам 2024 года Месси занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Он заработал 135 миллионов долларов, их которых 75 — внефутбольная деятельность, а еще 60 — зарплата в «Интер Майами».

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