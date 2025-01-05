Месси не пришел в Белый дом на вручение награды от Байдена

Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от Байдена

Аргентинский нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на церемонию вручения Президентской медали Свободы от действующего главы государства Джо Байдена в Белом доме. Об этом сообщило издание Marca .

Месси объяснил свое отсутствие обстоятельствами, оговоренными заранее. Он пообещал забрать награду позже.

Президентская медаль Свободы США — высшая гражданская награда. Аргентинец должен был получить ее за поддержку программ образования для детей и здравоохранения по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Месси 37 лет, за карьеру футболист завоевал 47 титулов. Он самый титулованный игрок в истории футбола.

По итогам 2024 года Месси занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Он заработал 135 миллионов долларов, их которых 75 — внефутбольная деятельность, а еще 60 — зарплата в «Интер Майами».