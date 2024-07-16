Тренер Гладилин назвал огромным влияние Месси в сборной Аргентины

Тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу сборной Аргентины на Кубке Америки. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам наставника, в команде сохраняются большие традиции.

«Когда есть такие лидеры, как Месси, Ди Мария и ряд других игроков, вокруг них объединяется молодежь», — отметил Гладилин.

Он назвал огромным влияние Месси на товарищей. Остальные спортсмены стараются подражать ему и не отставать, отметил тренер.