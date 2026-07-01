Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ

Футбольная сборная Мексики обыграла Эквадор в 1/16 финала чемпионата мира. Матч прошел в Мехико, завершился со счетом 2:0 — отличились Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31-я).

На пятой добавленной к основному времени минуте защитника эквадорской сборной Пьеро Инкапье наказали красной карточкой. Он закрыл рот ладонью в ходе разговора с соперником.

Игра должна была начаться в 04:00 по московскому времени, но из-за непогоды начало перенесли на час.

Мексика впервые с 1986 года сумела пройти в следующий раунд плей-офф. Тогда, на домашнем мундиале, сборная добралась до четвертьфинальной стадии. В 1/8 финала мексиканцы встретятся с победителем матча между командами Англии и ДР Конго.

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