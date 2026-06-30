Тренер Непомнящий назвал Аргентину одним из главных фаворитов ЧМ-2026

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий заявил в беседе с ИА НСН, что Аргентина стала одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Он также выразил сомнение в силе немецкой сборной.
На выходных завершился групповой этап ЧМ-2026, который принимают США, Мексика и Канада. В плей-офф вышли сильнейшие сборные. Среди неожиданных результатов — поражение Германии от Эквадора со счетом 1:2, а также ничьи Испании с Кабо-Верде (0:0) и Португалии с Демократической Республикой Конго (1:1).
Непомнящий отметил впечатляющий прогресс сборной Аргентины, которая является действующим чемпионом мира.
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