Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира и пробился в полуфинал Уимблдона

Теннисист Медведев обыграл итальянца Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Фото: РИА «Новости»

Даниил Медведев победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, что позволило ему выйти в полуфинал Уимблдона. О победе россиянина сообщило РИА «Новости».

Противостояние соперников на теннисном корте длилось четыре часа. Четвертьфинал Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Победа Даниила Медведева прервала серию поражений против Янника Синнера. Примечательно, что российский спортсмен второй год подряд попадает в полуфинал Уимблдонского турнира.

В апреле этого года Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Тогда он обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика.

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