Медведев объяснил победу «Зенита» в чемпионате России

Медведев назвал победу «Зенита» в чемпионате России трудом тренеров и команды

Победа «Зенита» в чемпионате России по футболу является результатом труда тренерского состава и самих футболистов. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга. Его процитировало РИА «Новости» .

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков „Зенита“, и промысел Божий», — отметил политик.

Он подчеркнул, что ему, как «питерскому человеку» приятно наблюдать за победой команды. Медведев пожелал «Зениту» новых свершений и прекрасного футбола.

«„Зенит“ — чемпион», — резюмировал зампред Совбеза.

В минувшие выходные на «Газпром Арене» состоялся матч 30-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретились бело-голубые и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Клуб выиграл чемпионат шестой раз подряд.