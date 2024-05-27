Медведев объяснил победу «Зенита» в чемпионате России
Медведев назвал победу «Зенита» в чемпионате России трудом тренеров и команды
Победа «Зенита» в чемпионате России по футболу является результатом труда тренерского состава и самих футболистов. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга. Его процитировало РИА «Новости».
«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков „Зенита“, и промысел Божий», — отметил политик.
Он подчеркнул, что ему, как «питерскому человеку» приятно наблюдать за победой команды. Медведев пожелал «Зениту» новых свершений и прекрасного футбола.
«„Зенит“ — чемпион», — резюмировал зампред Совбеза.
В минувшие выходные на «Газпром Арене» состоялся матч 30-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретились бело-голубые и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Клуб выиграл чемпионат шестой раз подряд.