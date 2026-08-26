«Мечта, ставшая явью». Теннисистка Андреева рассказала о чувствах к Рублеву

Мирра Андреева: я была немного влюблена в Рублева, когда была помладше

Победительница «Ролан Гаррос» 2026 года Мирра Андреева призналась во время интервью на корте, что раньше была немного влюблена в теннисиста Андрея Рублева. Об этом сообщило издание The Tennis Letter в соцсети X.

Российская теннисистка призналась в этом после победы над действующими чемпионами US Open Сару Эррани и Андреа Вавассори в миксте. Россияне вышли в четвертьфинал турнира.

Журналист напомнил, что Андреева ранее называла Рублева своим идеальным партнером по миксту. Теннисистка сразу отреагировала.

«Ну, я никогда ничего такого не говорила, но у меня когда-то была небольшая влюбленность в него. Так что, знаешь… это как мечта, ставшая явью!» — сказала она.

Андреева и Рублев обыграли итальянцев Эррани и Вавассори со счетом 1:4, 4:1, [11:9]. В следующем раунде они встретятся с победителем встречи между парами Диана Шнайдер и Каспер Рууд — Джессика Пегула и Тейлор Фриц.