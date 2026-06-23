Мбаппе не достанет Месси. Специалисты оценили борьбу лучших бомбардиров

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вряд ли сможет обойти Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира на нынешнем турнире. Такое мнение в беседе с 360.ru высказали спортивные эксперты.

По словам директора «Школы спортивного журналиста» Николая Роганова, на ЧМ французу будет сложно догнать аргентинца.

«Турнир только набирает обороты, Аргентина продолжает играть», — отметил эксперт, пояснив, что игра Аргентины строится через Месси, а у Франции атака более сбалансированна.

Спортивный эксперт Виктор Шпитальник назвал противостояние Месси и Мбаппе одной из главных интриг.

«У Мбаппе есть шанс сократить отставание, но многое будет зависеть от того, кто из них проведет больше матчей в плей-офф», — пояснил он.

После дубля в матче с Австрией Месси довел свой счет до 18 голов на ЧМ и стал единоличным рекордсменом турнира. Мбаппе, который также оформил дубль во встрече с Ираком, имеет в активе 16 мячей.

Более подробный разбор прошедших матчей — в материале 360.ru.