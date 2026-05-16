Матч Медведева и Синнера прервали из-за дождя

Матч полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером перенесли на 16 мая из-за дождя.

Медведев сейчас девятая ракетка мира. Встречу, которая проходила 15 мая, прервали на третьем сете при счете 4:2 в пользу итальянца. Первый сет завершился победой Синнера 6:2, второй выиграл Медведев со счетом 7:5.

Инициатором перерыва выступил итальянец. Он подошел к судье и заявил, что из-за дождя ему тяжело играть. Ранее судья спускалась на поле и проверяла грунт, поэтому отказала в перерыве. По ее мнению, «грунт в хорошем состоянии и можно продолжать».

Но позже судья все-таки пошла навстречу Синнеру и объявила паузу в матче. Точное время продолжения матча пока неизвестно.

Победитель встречи выйдет в финал турнира «Мастерс», где встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Медведев вышел в полуфинал после победы над испанцем Мартином Ландалусе. Синнер в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Андрея Рублева.