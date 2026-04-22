Футболист Булыкин назвал встречу «Локомотива» и «Зенита» центральным матчем тура РПЛ

Бывший нападающий футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с ИА НСН высказал свое мнение о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча пройдет 22 апреля в рамках Российской Премьер-Лиги.

По мнению спортсмена, команды имеют равные шансы на победу. Однако повлиять на исход матча может исполнительское мастерство и индивидуальный класс, сказал Булыкин.

«Это будет центральный матч тура, но я думаю, что ничьи не будет, хотя это самый вероятный исход. Я надеюсь, что переломить ход игры удастся именно "Локомотиву". Тогда уже можно будет помечтать и о большем, чем о бронзе», — добавил спортсмен.

Московская команда, занимающая третье место, примет у себя лидера чемпионата — «Зенит». Для петербуржцев этот матч особенно важен, поскольку они опережают «Краснодар» всего на одно очко. В случае поражения «железнодорожники» могут опуститься на четвертую строчку.