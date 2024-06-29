Тропические ночи. Ливень пришел в Москву и область на фоне летней жары

На юге Москвы и в области прошел сильный дождь на фоне жары. Улицы города ушли под воду. В столице из-за сильного ветра сносило деревья. Припаркованные под ними машины оказались в зоне опасности. Местные жители сообщали, что местами прошелся град.
В столице, по словам синоптиков, ожидаются тропические ночи. Температура не будет опускаться ниже +20 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, температура может подняться до +33 градусов. При этом ожидаются ливни с грозами. Москвичам посоветовали воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем.