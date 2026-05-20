Матч финальной серии плей-офф МХЛ завершился дракой после победного гола

После окончания четвертого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги произошла массовая драка между игроками МХК «Спартак» и ярославского «Локо». Спортсмены подрались спустя несколько секунд после победного гола ярославцев в овертайме.

Хоккеисты устроили потасовку после словесной перепалки. В результате пять игроком получили два двухминутных штрафа, а голкипер «Спартака» Юрий Иванов за удар клюшкой — дисциплинарный штраф до конца матча.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу «Локо». Счет в серии составил 2:2. Пятый матч серии пройдет в Ярославле в пятницу, 22 мая.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике «Синявинская», в которой отметились более 60 человек.