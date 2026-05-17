Суд в Петербурге арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 16 участников массовой драки на птицефабрике «Синявинская». Об этом «Коммерсанту» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», они останутся в СИЗО на два месяца.

Массовая драка на птицефабрике в поселке Приладожском случилась 12 мая. В ней участвовали более 60 человек, все — выходцы из азиатской республики в возрасте от 21 до 39 лет.

В результате ЧП 20 человек доставили в больницу, состояние семерых пострадавших квалифицировали как тяжелое. Следственный комитет завел уголовное дело, расследование происшествия продолжается. Предварительной причиной потасовки мог стать словесный конфликт.

