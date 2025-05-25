Массовая авария произошла на старте гонки Гран-при Монако «Формулы-2»

На старте гонки Гран-при Монако «Формулы-2» произошла массовая авария. Кадры попали в телетрансляцию и социальные сети.

Гонка в этот раз проходит на городской трассе. Сразу после ее начала в первом повороте столкнулись француз Виктор Мартинс из ART Grand Prix и ирландец Алекс Данн из Rodin Motorsport. После этого на трассе образовался завал, в который угодили 11 болидов.

Стюарды приостановили гонку красными флагами, пауза затянулась на более чем 30 минут. Семь пилотов, в том числе обладатель поул-позиции Данн, не смогли продолжить гонку.

Сразу после возобновления в отбойник влетел автомобиль Джошуа Дюрксен из AIX Racing. Таким образом, на данный момент в гонке из 22 пилотов остались 14.

Ранее стало известно, что болид Ferrari прославленного гонщика Михаэля Шумахера продали на аукционе за 18 миллионов долларов.