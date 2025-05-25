Ferrari Михаэля Шумахера продали на аукционе за 18 миллионов долларов

Автомобиль Ferrari Михаэля Шумахера, на котором он выиграл чемпионат мира в 2001 году, продали на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщила газета The New York Times.

Стоимость сделки составила 18,17 миллиона долларов. Таким образом, F2001 стал самым дорогим болидом, которым когда-либо управлял немецкий гонщик, и четвертым по стоимости среди проданных машин «Формулы-1» за всю историю.

Ранее журналист телеканала RTL Феликс Горнер, которого называют близким к семье Михаэля Шумахера человеком, раскрыл печальные подробности о его состоянии. По словам Горнера, бывший спортсмен остается полностью зависимым от тех, кто за ним ухаживает.

Семикратный чемпион мира получил тяжелую черепно-мозговую травму в конце 2013 года, катаясь на лыжах, в результате чего стал инвалидом.