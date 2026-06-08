Экс-футболиста Мамаева назначили на пост советника президента ФК «Волга»

Бывшего полузащитника российской футбольной сборной Павла Мамаева назначили на должность советника президента ульяновской «Волги». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Чемпион, неоднократный обладатель кубка и суперкубка страны, экс-игрок сборной России, столичных ЦСКА и „Торпедо“, „Краснодара"и «Ростова» назначен советником президента ФК «Волга» Дмитрия Рябова», — заявили в пресс-службе.

В обязанности Мамаева будет входить развитие клуба, а также укрепление спортивного и селекционного направлений.

Ранее Мамаев сделал супруге, блогеру Надежде Санько, дорогой подарок — эксклюзивный автомобиль Mercedes AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition. Такой презент футболист вручил жене в честь рождения сына. Это уже третий ребенок футболиста и второй от Санько. От первого брака у спортсмена есть дочь.