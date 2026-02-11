Мама фигуриста Гуменника обратилась к судьям на Олимпиаде-2026

Мать действующего победителя национального первенства по фигурному катанию Петра Гуменника Елена обратилась к судьям на Олимпийских играх — 2026. Ее слова привел Odds.ru .

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай Бог им здоровья, нервов и радости», — сказала женщина.

Накануне Петр Гуменник показал короткую программу на Играх. Судьи оценили его прокат в 86,72 балла. Из‑за ограничений по авторским правам спортсмену пришлось срочно заменить песню для выступления.

Фигуристу 23 года, он участвует в Олимпиаде‑2026 как нейтральный атлет. Соревнования начались 6 февраля и продлятся до 22‑го.

Ранее издание Sports сообщило, что шансы российской фигуристки Аделии Петросян на золото в Олимпиаде резко выросли. Спортсменка находится на втором месте в рейтинге фавориток женского одиночного катания. На первом — японка Каори Сакамото.