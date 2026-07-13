Сборная Московской области завоевала две медали на чемпионате России по гольфу
Представители Московской области продемонстрировали высокие результаты на командном чемпионате России по гольфу. Соревнования прошли с 5 по 11 июля в деревне Кукушкино Ленинградской области.
Среди мужских команд серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области. В состав сборной вошли представители областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: Андрей Павлов, Давид Нагиев, Иван Стриганов и Егор Ерошенко.
Бронзовую медаль среди женских команд также завоевала сборная Московской области. В ее состав вошли спортсменки СШОР по летним видам спорта: Вера Новицкая, Александра Сивова, Екатерина Малахова и Алиса Молоканова.
Чемпионат проводился в рамках государственной программы «Спорт России».
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