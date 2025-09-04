Из клетки в президенты. Конор Макгрегор захотел возглавить Ирландию

Конор Макгрегор разместил в соцсетях видео, где призвал своих сторонников и местных политиков поддержать его выдвижение в президенты Ирландии. Об этом сообщила газета The Irish Times .

Ролик спортсмен снял у здания правительства в Дублине. Макгрегор резко раскритиковал власти, заявив, что число бездомных детей в стране достигло рекордных значений, а уровень миграции и преступности усилил кризис.

Он обвинил кабинет министров в нарушении принципов провозглашения независимости Ирландии.

«Наши дети оказались брошенными. Туризм рухнул, улицы стали опаснее», — заявил Макгрегор.

Себя он назвал «мастером боевых искусств» и «человеком решений».

Спортсмен обратился к сторонникам с призывом связываться с местными советниками и просить их выдвинуть его кандидатуру.

«Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене, обратитесь к своим советникам. Они — опора наших сообществ, а не те, кто заседает в парламенте и снова подводит страну», — заявил он.

Макгрегор утверждает, что уже заручился поддержкой некоторых депутатов и сенаторов. Его имя пока не фигурирует в списках кандидатов.

Для официальной регистрации нужно либо заручиться поддержкой четырех советов, либо собрать подписи 20 депутатов и сенаторов. Макгрегора в соцсетях уже поддержал Илон Маск.

В прошлом году Конор Макгрегор проиграл гражданский процесс по делу об изнасиловании, где его обязали выплатить 250 тысяч евро компенсации женщине, обвинившей его в нападении.

В июле 2025 года он проиграл апелляцию по тому же делу. О своих президентских амбициях Макгрегор заговорил весной того же года — 360.ru рассказывал, чем прославился скандальный боец.