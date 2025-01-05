Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и других бойцов из Дагестана. Свой пост он опубликовал в социальной сети Instagram*, но затем удалил публикацию.

«Вы заслуживаете того, что вам уготовано, а именно — ничего. Вы предатели и бездельники. Артистичности нет, мозги — с горошину в клетке. <...> Стыдно за вас», — написал Макгрегор.

Таким образом Макгрегор ответил на заявление Хабиба Нурмагомедова о том, что в Ирландии почти нет бойцов высокого уровня. Россиянин также призвал посетить Дагестан, чтобы убедиться в обратном.

В ноябре Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.