Экс-чемпиона UFC Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии

Ирландский суд признал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Об этом сообщило агентство Reuters .

Бойца MMA обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч евро. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения в насилии. По данным Express U.S., спортсмен рассказал, что употреблял наркотики вместе с Хэнд в дублинском отеле, однако секс был добровольным.

Макгрегор пообещал обжаловать приговор. В соцсети X он написал, что присяжные не выслушали все доказательства.

«Сейчас я со своей семьей сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку по всему миру», — отметил Макгрегор.

За свою спортивную карьеру 36-летний Макгрегор завоевал 22 победы и потерпел шесть поражений. Он перестал участвовать в боях после травмы ноги. Последнее состязание ирландский спортсмен провел летом 2021 года — его техническим нокаутом одолел американец Дастин Порье. В декабре 2023 года боец допустил свое участие в выборах президента Ирландии.