Махачкалинское «Динамо» открыто раскритиковало работу арбитров РПЛ

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо с критикой судейства в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обратилось к Российскому футбольному союзу с просьбой обратить внимание на проблему судейства и безнаказанности арбитров. Открытое письмо опубликовали на официальном сайте футбольного клуба .

«Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие игры, а, значит, наносят ущерб деятельности РФС», — отметили в «Динамо».

Это обращение стало реакцией на возвращение арбитра Яна Бобровского на игры Чемпионата России, хотя его отстранили после матча «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН». Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота махачкалинской команды на 78‑й минуте. В итоге «Динамо» уступило на своем поле со счетом 0:1.

«К сожалению, праздник возвращения в элитный дивизион оказался омрачен для Дагестана неквалифицированным, с нашей точки зрения, судейством, которое порой зашкаливало за допустимый уровень возможных ошибок», — говорится в письме.

Авторы критикуют позицию Экспертно-судейской позиции, которая, по их словам, «занимается исключительно защитой и оправданием арбитров».

На данный момент ФК из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Недавно команда пополнилась новым игроком.