Футболист Джемал Табидзе перешел в махачкалинское «Динамо»

Защитник сборной Грузии Джемал Табидзе подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» из Махачкалы. Об этом сообщил сайт «КП — Спорт».

Игрок перешел из греческого «Панетоликоса» на правах свободного агента. Там он провел семь матчей во всех турнирах. Соглашения с футболистом рассчитаны на один сезон.

Отмечается, что в карьере Джемала Табидзе были российские клубы «Урал» и «Уфа». Он также входил в состав национальной команды на Евро-2024.

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