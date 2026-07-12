Российский боксер Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Мурат Гассиев в бою с немцем Питером Кадиром защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом сообщили на сайте организации.

Поединок в рамках турнира IBA.PRO 19 проходил в Москве 11 июля. В 12-раундовом поединке Гассиев выиграл у Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

Первоначально россиянин должен был встретиться с олимпийским чемпионом Тони Йока из Франции, однако тот получил травму и за неделю до боя и его заменили на Кадиру.

В активе Гассиева числится 34 победы, 27 из них — нокаутом, поражений — два.

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