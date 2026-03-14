Варвара Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. Она принесла в копилку сборной России пятую награду высшей пробы на турнире.

По сумме двух попыток спортсменка, выступающая в классе LW6/8-2, показала результат в одну минуту 26,95 секунды. Ворончихиной 23 года, она победительница этапов Кубка мира и чемпионата мира.

На Паралимпиаде Ворончихина уже выиграла золотую награду в супергиганте, а также взяла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.

В активе сборной России — пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. На Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские спортсмены выступают с национальной символикой впервые с 2014 года. В состав команды входят шесть человек.

Ранее россиянка Анастасия Багиян завоевала золото на лыжном спринте Паралимпиады.