Лыжник Коростелев выразил надежду, что в следующем сезоне появятся новые послабления для российских спортсменов

Призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/2026 Савелий Коростелев в интервью для Life.ru поделился своим видением условий допуска российских спортсменов на международную арену и рассказал о планах на будущее.

Ключевой темой для российских лыжников остается вопрос полноценного возвращения к соревнованиям, при этом в мировом спортивном сообществе активно обсуждаются различные сценарии допуска — от выступления под нейтральным флагом до подписания специальных деклараций и ограничений на публичные высказывания.

В этом контексте Коростелев занимает прагматичную позицию, предлагая не гадать на тему новых, потенциально более жестких требований. По его мнению, наиболее приемлемым и логичным вариантом является сохранение тех критериев, которые действовали в прошедшем сезоне.

«Самыми актуальными остаются условия допуска, которые были у нас в том сезоне. Ничего из перечисленного тогда не было. Надеюсь, что в следующем сезоне появятся послабления и выступать сможет еще больше спортсменов», — подчеркнул атлет.